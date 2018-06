USA gehen weiter in Vorleistung: USA setzen gemeinsame Manöver mit Südkorea aus

Südkorea, Paju: Panzerhaubitzen vom Typ K9 der südkoreanischen Armee nahmen noch am Tag vor dem Treffen zwischen US-Präsident Trump und Nordkoreas Machthaber Kim an einem Manöver an der Grenze zu Nordkorea teil. Solche Machtdemonstrationen soll es mit US-Beteiligung vorerst nicht mehr geben.

Bild: dpa