USA Gericht spricht Harvey Weinstein schuldig – doch nicht in allen Anklagepunkten

Zwölf Geschworene verurteilten den 67-Jährigen am Montag im spektakulären Prozess am Obersten New Yorker Gericht am fünften Tag ihrer Beratungen wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung an zwei Frauen. Nicht schuldig sei er aber in den beiden schwersten Anklagepunkten des „raubtierhaften sexuellen Angriffs“ sowie einem noch schwereren Vorwurf bezüglich Vergewaltigung.