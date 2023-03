USA Guantánamo-Häftling wird nach Saudi Arabien entlassen

09. März 2023 | Quelle: dpa

Häftlinge knien im Camp X-Ray des US-Marinestützpunkts Guantanamo Bay auf Kuba auf dem Boden. Bild: Bild: dpa

Die US-Regierung hat einen weiteren Häftling aus dem Gefangenenlager Guantánamo entlassen. Ghassan al Sharbi wurde am Mittwoch in sein Herkunftsland Saudi Arabien transferiert, teilte das Pentagon mit. Der heute 48-jährige al Sharbi war laut Informationen der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch am 28. März 2002 in Faisalabad in Pakistan verhaftet worden. Drei Monate später sei er nach Guantánamo gebracht worden, wie die „New York Times” berichtete.