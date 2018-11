USA Hunderttausende fliehen vor Waldbränden in Kalifornien

Die Flammen fraßen sich durch Berge und Schluchten mit etlichen Häusern. Sie erreichten das San Fernando Valley in Los Angeles und dehnten sich in Vororte wie Thousand Oaks aus, das erst wenige Tage zuvor mit einem Massaker in einer Country-Bar mit zwölf Toten eine weitere Tragödie erlebt hatte. Zwei Drittel der 130.000 Einwohner waren aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen.