USA: Japan zeigt Verständnis für US-Absage des Nordkorea-Gipfels

WashingtonDie japanische Regierung hat sich nach der Absage des geplanten Trump-Kim-Gipfels durch die Vereinigten Staaten verständnisvoll gezeigt. Ein Treffen sei lediglich sinnvoll, wenn Nordkorea unter Führung von Staatschef Kim Jong Un Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung gemacht habe, sagte Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga am Freitag. US-Präsident Donald Trump hatte die für den 12. Juni in Singapur geplante Zusammenkunft mit Kim am Donnerstag abgesagt.