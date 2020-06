USA: Joe Biden knackt Wahlkampfspendenrekorde

Der designierte demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden hat nach einem holprigen Start in den US-Wahlkampf mittlerweile eine prall gefüllte Kasse. Im Mai habe er 81 Millionen Dollar an Wahlkampfspenden bekommen und damit so viel wie noch nie in einem Monat, teilte sein Team mit. Am Montag knackte Biden dann auch noch seinen Rekord für die höchste Spendensumme bei einer einzigen Wahlkampfveranstaltung, indem er sechs Millionen Dollar einnahm.