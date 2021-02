USA Johnson & Johnson ersucht US-Zulassung von Corona-Impfstoff

Gleichwohl warnte Peter Marks, Impfstoff-Chef der Behörde FDA, vor voreiligen Vergleichen, ehe sämtliche Beweise vorlägen. Da die Not so groß sei, die Pandemie in den Griff zu bekommen, dürfe man „kein einziges Werkzeug im Werkzeugkasten ignorieren“, mahnte er vergangene Woche in einem Vortrag vor der amerikanischen Ärztekammer.



