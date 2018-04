USA: Journalisten-Dinner in Washington wieder ohne Trump

WashingtonDas Weiße Haus tischt erneut zum traditionellen Dinner der Hauptstadtjournalisten auf. Im Gegensatz zu Regierungsberatern, Reportern und anderen Gästen wird einer wie im Vorjahr fehlen, wenn am am Samstagabend (Ortszeit) auf die Pressefreiheit angestoßen wird: US-Präsident Donald Trump. Er hatte angekündigt, dass er zu dem Zeitpunkt eine Kundgebung in Michigan abhalten werde.