USA: Kalifornisches Bundesgericht stoppt Änderung des US-Asylrechts

Mit dem nun gestoppten Gesetz wäre ein Programm ausgesetzt worden, das bestimmte Migranten vor Ausweisung schützt. Bereits im November hatte ein Gericht in New York dagegen geurteilt. Der kalifornische Richter Donato erklärte, an der Sach- und Faktenlage habe sich nichts geändert. Mit seinem Urteil unterbindet er den Versuch der scheidenden Trump-Regierung, noch in letzter Minute ihre Einwanderungspolitik durchzusetzen.