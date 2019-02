 USA: Kelly Craft soll Trumps neue UN-Botschafterin werden

WashingtonUS-Präsident Donald Trump will die Diplomatin Kelly Craft als neue amerikanische Botschafterin bei den Vereinten Nationen nominieren. Sie habe das Land „herausragend“ vertreten, schrieb Trump am Freitagabend via Twitter. Er habe keinen Zweifel daran, „dass unser Land unter ihrer Führung auf höchstem Niveau repräsentiert wird“.