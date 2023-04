Thomas soll diese Einladungen nicht offengelegt haben. „ProPublica” nennt als Beispiel eine Reise nach Indonesien im Jahr 2019, die Thomas und seine Ehefrau Ginni an Bord von Crows Jacht verbracht hätten - sie seien auch in dessen Privatjet unterwegs gewesen. Thomas erklärte am Freitag Medien zufolge, seine Kollegen hätten ihm damals gesagt, dass diese Art der Einladung „durch enge persönliche Freunde, die nichts mit dem Gericht zu tun haben”, nicht meldepflichtig sei.