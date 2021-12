USA: Litauen: Biden sichert östlichen Nato-Staaten mehr Militärhilfe zu

Eine Konzentration russischer Truppen an der Grenze der in die Nato strebenden Ukraine hat im Westen Besorgnis ausgelöst. Präsident Wladimir Putin weist Vorwürfe zurück, einen Angriff zu planen. Einen Beitritt der Ukraine zum westlichen Verteidigungsbündnis bezeichnet er als rote Linie. Am Freitag warnte sein Vize-Außenminister Sergej Rjabkow vor einer gefährlichen Konfrontation, wenn der Westen keine Sicherheitsgarantien gebe.