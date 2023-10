USA: McCarthy will Abstimmung über seine Absetzung noch am Dienstag

Im Machtkampf der Republikaner im US-Repräsentantenhaus soll es noch am Dienstag zu einer Abstimmung kommen. Der Vorsitzende der Kammer, Kevin McCarthy, kündigte an, er wolle am Nachmittag über seine Absetzung abstimmen lassen. Der republikanische Abgeordnete Matt Gaetz vom ultrarechten Flügel der Fraktion hatte am Montag einen Antrag auf Abberufung von McCarthy eingereicht.