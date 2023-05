USA Medien: Mike Pence will in Präsidentschaftsrennen einsteigen

31. Mai 2023 | Quelle: dpa

Der ehemalige US-Vize Mike Pence will Berichten zufolge seine Präsidentschaftsbewerbung für die Wahl 2024 bekanntgeben. Bild: Bild: dpa

Der frühere US-Vizepräsident Mike Pence will Medienberichten zufolge in der kommenden Woche seine Präsidentschaftsbewerbung für die Wahl 2024 bekanntgeben. Mehrere US-Medien, darunter die Sender CNN, Fox News und NBC, berichteten am Mittwoch übereinstimmend, Pence plane seine Ankündigung für den 7. Juni.