„Sie feierte unsere Erfolge und gab uns in chaotischen Zeiten unerschütterliche Unterstützung”, sagte Melania Trump dem Bericht zufolge in ihrer Rede. „Unser Band war unzerstörbar.” Die frühere First Lady, die einst als Model arbeitete, hatte den Tod ihrer Mutter Amalija Knavs in der vergangenen Woche auf der Plattform X, vormals Twitter, bekanntgegeben. Medienberichten zufolge wurde Knavs 78 Jahre alt.