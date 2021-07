USA: Ministerium: Behörde muss Trumps Steuererklärung an Kongress geben

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump muss im Streit um seine Steuererklärungen eine weitere Niederlage hinnehmen. Die dem Finanzministerium unterstellte Steuerbehörde (IRS) müsse die Dokumente an einen Ausschuss im Repräsentantenhaus übergeben, hieß es am Freitag in einer Mitteilung des Büros des Rechtsberaters im Justizministerium.