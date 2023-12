USA Nach Antisemitismus-Anhörung: Uni-Präsidentin tritt zurück

10. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Die Präsidentin der University of Pennsylvania, Liz Magill, hört während einer Anhörung des Bildungsausschusses des Repräsentantenhauses auf dem Capitol Hill zu. Bild: Bild: dpa

Nach heftiger Kritik an ihrem Auftritt bei einer Kongress-Anhörung zu Antisemitismus an Elite-Universitäten in den USA zieht die Präsidentin der University of Pennsylvania, Liz Magill, persönliche Konsequenzen. Wie die Universität am Samstag mitteilte, tritt die 57 Jahre alte Juristin als Präsidentin zurück. Sie lege das Amt freiwillig nieder, bleibe aber festes Mitglied der juristischen Fakultät, hieß es. Eine Begründung wurde zunächst nicht genannt.