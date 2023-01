USA: Neuer US-Kongress kommt zusammen – Machtkampf belastet Republikaner

Kurz vor der Auftaktsitzung des neuen US-Kongresses bahnt sich in der Republikanischen Partei eine erste Zerreißprobe an: Wegen Widerstands aus dem rechten Flügel muss Fraktionschef Kevin McCarthy an diesem Dienstag um seine Wahl zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses und damit zum mächtigsten Gegenspieler von Präsident Joe Biden im Parlament zittern.