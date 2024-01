USA New Yorker Betrugsprozess: Trump teilt erneut aus

11. Januar 2024 | Quelle: dpa

Bezeichnet sich abermals als «unschuldigen Mann»: Donald Trump. Bild: Bild: dpa

Der Betrugsprozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in New York geht auf die Zielgerade. Beide Seiten hielten in dem Zivilprozess ihre Abschlussplädoyers.