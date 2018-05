USA-Nordkorea: US-Außenminister Pompeo zuversichtlich, dass Kim-Trump-Treffen doch stattfindet

New YorkDie USA und Nordkorea sind einem Gipfeltreffen zwischen ihren Präsidenten offenbar ein Stück nähergekommen. US-Außenminister Mike Pompeo und der nordkoreanische Ex-Militärgeheimdienstchef Kim Yong Chol trafen sich am Donnerstag in der Residenz des stellvertretenden UN-Botschafters der USA in New York und beendeten die Zusammenkunft mehr als zwei Stunden früher als erwartet. Grund sei gewesen, dass die Gespräche gut verlaufen und Fortschritte erzielt worden seien, verlautete aus amerikanischen Teilnehmerkreisen.