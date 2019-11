USA: Obama warnt vor zu starkem Linksschwenk der Demokraten

Einwanderung und Gesundheitsversorgung seien etwa Themen, bei denen Bewerber der Demokraten nicht im Gleichschritt mit der öffentlichen Meinung seien. „Selbst wenn wir bis an die Grenze gehen und mutig in unserer Vision sind, müssen wir fest in der Realität und der Tatsache verwurzelt sein, dass Wähler, darunter demokratische Wähler und ganz bestimmt überzeugbare Unabhängige oder sogar moderate Republikaner, nicht von denselben Ansichten getrieben sind, die auf bestimmten, Sie wissen schon, linksgerichteten Twitter-Feeds widergespiegelt werden“, sagte Obama.