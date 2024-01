USA: OpenAI tritt zur US-Vorwahl Sorgen über Wahlmanipulation entgegen

Zum Auftakt des US-Wahljahres ist der ChatGPT-Betreiber OpenAI Befürchtungen über Wahlbeeinflussung mit Hilfe Künstlicher Intelligenz (KI) entgegengetreten. Der Microsoft-Partner kündigte am Montag auf seinem Blog an, die Firmen-KIs würden in Zukunft Wahlanfragen von Nutzern an die Website CanIVote.org weiterleiten. Diese wird von dem Verband der Innenminister der einzelnen Bundesstaaten (Nass) betrieben, die in den USA auch die Wahlen auf Bundesebene austragen. Auch sonst werde man mit dem Verband zusammenarbeiten. Ohnehin werde Nutzern nicht die Programmierung eigener Chatbots erlaubt, die sich als echte Menschen oder Einrichtungen - also etwa Kandidaten oder Behörden - ausgeben.