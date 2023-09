USA: Präsidentensohn Hunter Biden soll bald angeklagt werden

Hunter Biden, der Sohn von US-Präsident Joe Biden, muss mit einer baldigen Anklage rechnen. Sonderermittler David Weiss kündigte am Mittwoch in einem Zwischenbericht an Richterin Maryellen Noreika an, dass er noch vor dem 29. September eine Anklage durch eine sogenannte Grand Jury anstrebe. Wie die Anklagepunkte konkret lauten sollen, ging aus der Mitteilung nicht hervor. Möglicherweise könnten sie aber mit dem Vorwurf des unerlaubten Waffenbesitzes gegen Biden zusammenhängen. Auch Steuervergehen wurden dem Präsidentensohn zur Last gelegt. Außerdem läuft eine Untersuchung gegen ihn wegen seiner geschäftlichen Aktivitäten.