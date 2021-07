USA-Reise der Kanzlerin Empfang im Weißen Haus: Merkel und Biden betonen deutsch-amerikanische Freundschaft

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und US-Präsident Joe Biden haben die enge Verbindung Deutschlands und der USA betont, die es fortzusetzen gelte. Sie schätze die Freundschaft sehr, betonte Merkel am Donnerstag bei der Begrüßung durch Biden im Weißen Haus in Washington. „Ich weiß, was Amerika für die Geschichte eines freien und demokratischen Deutschlands getan hat.“ Biden nannte Merkel eine Freundin. Zuvor hatte er die Partnerschaft bereits als „eisern“ gewürdigt. Man sei entschlossen, in den kommenden Jahren gemeinsame Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen, schrieb Biden auf Twitter.