USA-Reise des Wirtschaftsministers Trumps Geist verfolgt Habeck bei jedem Termin

Beide waren auf der Internationalen Raumstation ISS, sind also deutsche Aushängeschilder im All, und beide berichten auf dieser Reise über eine Vision und Mission: die Rückkehr der Menschheit auf dem Mond, das erste Mal seit 50 Jahren. Dieses Projekt wird im Rahmen des „Artemis“-Programms geplant, an dem Deutschland über die europäischen Weltraumorganisation Esa beteiligt ist. Es gibt drei Plätze für die Europäer, und einer davon soll an die Deutschen gehen: „Ein deutscher Astronaut soll mit zum Mond fliegen“, sagt Habeck. „Das ist unser Ziel.“