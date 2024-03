USA-Reise: Was Habeck mit deutschen Gründern in einem New Yorker Keller besprach

Nun also, nach einer halben Stunde Fahrt durch dichten New Yorker Verkehr, die Gründer. Es wird ein Termin, in den Habeck eintaucht und den er genießt, der weniger inszeniert ist als die Statements vor dem Weißen Haus oder der Uno; wo er das tut, was er kann: zuhören. Er schreibt sogar mit, als die Gründer ihr Lied singen und Leid klagen, auch wenn es bekannte Probleme sind: zu wenig Kapital, zu viel Bürokratie, komplizierte Visa für ausländische Mitarbeiter und absurde Anträge für Zuschüsse.



Lesen Sie auch: Wirtschaftsministerium kürzt Zuschüsse für Business Angels



Der Keller gehört zum German Accelerator, einer Einrichtung, die deutsche Start-ups weltweit mit Mentoren, Geld und Netzwerken unterstützt. 850 jungen Firmen hat der Accelerator schon geholfen, dazu zählen die Neo-Bank N26, die Sparplattform Raisin oder das Berliner Logistik-Start-up Forto.



Am ersten Tisch legen Celonis-Gründer Rinke und Sedlmayer von Instagrid gleich mit dem Thema Nr. 1 los: Wagniskapital. Gründer bekommen in Deutschland zwar inzwischen viel bessere Zuschüsse beim Start und auch Geld für die ersten Finanzierungsrunden. Aber das große Geld lockt immer noch in den USA.