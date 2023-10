USA Republikaner im Machtkampf: Wer wird McCarthy-Nachfolger?

05. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Jim Jordan verlässt das Büro des Sprechers des Repräsentantenhauses. Bild: Bild: dpa

Die US-Republikaner suchen nach der historischen Absetzung des Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses nach einem Ausweg aus dem Chaos. Erste Kandidaten für den Chefposten haben sich bereits in Stellung gebracht. Der Getreue von Ex-Präsident Donald Trump und Abgeordnete Jim Jordan warf am Mittwoch seinen Hut in den Ring. Nur kurze Zeit später kündigte die bisherige republikanische Nummer zwei in der Kammer, Steve Scalise, an, ins Rennen einsteigen zu wollen. In den kommenden Tagen dürften noch einige Bewerber hinzukommen. Auch Trump ließ es sich nicht nehmen, Gerüchte über eine Kandidatur anzuheizen.