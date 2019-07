USA: Richter blockiert Asylrechtsverschärfungen der Trump-Regierung

Washington Die US-Regierung kann über Drittländer einreisenden Migranten nicht pauschal das Asyl verwehren. Bezirksrichter Jon Tigar in San Francisco blockierte die von der Trump-Regierung geplanten Einschränkungen des Asylrechts am Mittwoch per einstweiliger Verfügung. Das Weiße Haus dürfe die Einschränkungen nicht umsetzen.