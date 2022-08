USA: Richter könnte Beweismaterial für FBI-Razzia bei Trump freigeben

Reinharts Anordnung schien einen Sieg für Nachrichtenorganisationen zu bedeuten, die am Donnerstag vor dem Bundesgericht in West Palm Beach gegen Bundesstaatsanwälte angetreten waren. Sie konnten Richter Bruce Reinhard davon überzeugen, dass das öffentliche Interesse an der eidesstattlichen Erklärung die Vorteile der Geheimhaltung überwiegt.