USA: Schütze von El Paso nahm gezielt Mexikaner ins Visier

Bei dem Massaker in der US-Grenzstadt El Paso kamen insgesamt 22 Menschen ums Leben. Rund zwei Dutzend weitere wurden verletzt. Viele der Toten hatten lateinamerikanische Nachnamen, acht der Opfer waren mexikanische Staatsbürger. In El Paso direkt an der Grenze zu Mexiko leben viele Lateinamerikaner.