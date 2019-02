 USA: Senat will Vorwürfen zu angeblichem Komplott gegen Trump nachgehen

Graham betonte, Rosenstein weise die Vorwürfe zurück. Daher wolle er eine Anhörung im Senat ansetzen, um herauszufinden, was wirklich passiert sei. Schon Mitte März will Rosenstein aus dem Justizministerium ausscheiden, berichtete der Sender CNN am Montagabend (Ortszeit) unter Berufung auf einen Mitarbeiter des Behörde. Allerdings stehe der Abgang Rosensteins in keinem Zusammenhang mit den geplanten Untersuchungen, sagte der Vertreter des Ministeriums.