USA Shutdown abgewendet - Senat stimmt für Übergangshaushalt

16. November 2023 | Quelle: dpa

Die Laufzeit des vom US-Kongress beschlossenen aktuellen Übergangshaushalts endet am Samstag. Bild: Bild: dpa

Washington (dpa) - Der befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA ist abgewendet - die finanzielle Unterstützung für die Ukraine und Israel ist allerdings weiter in der Schwebe. Am späten Mittwochabend stimmte auch der Senat für einen Übergangshaushalt und folgte damit einem Votum im Repräsentantenhaus vom Dienstag.