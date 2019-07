USA Stärkstes Erdbeben in Südkalifornien seit 20 Jahren

Bereits am Donnerstag bebte die Erde an der amerikanischen Westküste. Am Freitagabend folgte das zweite schwere Erdbeben mit einer Stärke von 7,1.