USA Streit über Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Attacke eskaliert

Trotz einer neuen Eskalation um den Ausschuss zur Untersuchung der Attacke auf das Kapitol am 6. Januar glaubt US-Präsident Joe Biden an eine Zusammenarbeit zwischen Demokraten und Republikanern. „Aber der Brunnen ist innerhalb der vergangenen vier Jahre so vergiftet worden“, sagte Biden am Mittwochabend (Ortszeit) in Cincinnati im US-Bundesstaat Ohio.