USA: Studie: Trump hat US-Industrie keine Flügel verliehen

US-Präsident Donald Trump ist dem Institut zur Weltwirtschaft (IfW) zufolge mit seinem Ziel einer Stärkung der heimischem Industrie gescheitert. „Trump konnte weder Produktion noch Beschäftigung in der Industrie beziehungsweise in den von ihm protegierten Branchen ankurbeln“, sagte IfW-Konjunkturforscher Klaus-Jürgen Gern zu der am Dienstag veröffentlichten Analyse.