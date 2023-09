USA: Tarifverhandlungen der US-Autobauer inmitten von Streiks fortgesetzt

Am Freitag hatte die Mitglieder der UAW erstmals zeitgleiche Streiks in einzelnen Werken der drei Auto-Hersteller begonnen. Die Auswirkungen waren nach Einschätzung von Experten zunächst gering. Die UAW hatte allerdings erklärt, sollte es nicht zu einer Einigung kommen, würden die Arbeitsniederlegungen ausgeweitet. Die zuletzt gültige Tarifvertrag, der über vier Jahre lief, war in der Nacht zum Freitag ausgelaufen. Die Gewerkschaft fordert neben höheren Löhnen unter anderem auch kürzere Wochenarbeitszeiten und eine größere Arbeitsplatzsicherheit im Zuge der Umstellung der Autohersteller von Verbrenner- auf Elektrofahrzeuge.