USA: Trump dementiert unangemessenes „Versprechen“ als lächerlich

US-Medien berichteten, dass es in der Beschwerde um ein Gespräch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gegangen sein soll. In Washington schlugen die Berichte hohe Wellen, im Kongress gab es am Donnerstag eine geschlossene Anhörung dazu. Kommende Woche soll eine öffentliche Sitzung folgen. Die Regierung hält konkrete Informationen zu der Beschwerde bislang allerdings zurück.