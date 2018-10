USA Trump deutet Ausscheiden von Verteidigungsminister Mattis an

Rücktritts- oder Entlassungsgerüchte über Mattis hat es in der jüngsten Vergangenheit häufiger gegeben. Mehrere Zeitungen hatten berichtet, Mattis werde in den kommenden Wochen aus der Regierung ausscheiden. Der Star-Journalist Bob Woodward hatte in seinem kürzlich veröffentlichten Enthüllungsbuch „Fear“ berichtet, Mattis habe sich mehrfach herablassend über Trump geäußert. So habe er im internen Kreis erklärt, Trump habe das politische Verständnis eines Fünft- oder Sechstklässlers. Trump selbst hatte vor kurzem erklärt, Mattis werde noch lange im Amt bleiben.