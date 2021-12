USA: Trump kündigt Auftritt am Jahrestag der Kapitol-Erstürmung an

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat für den Jahrestag der Kapitol-Erstürmung am 6. Januar und damit zum Auftakt des Kongress-Wahlkampfes eine Pressekonferenz angekündigt. Thema des Auftritts in seinem Anwesen im Bundesstaat Florida seien die Ereignisse jenes Tages, hieß es am Dienstag in einer Erklärung.