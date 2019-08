USA: Trump – Länder wollen aus Furch vor US-Zöllen „echte Deals“ abschließen

Die USA und China überziehen sich seit Monaten mit Zöllen und Gegenzöllen. Die jüngsten Gespräche in Shanghai brachten keine Fortschritte. Trump kündigte daraufhin an, ab dem 1. September Sonderzölle auch auf bisher davon verschonte chinesische Waren im Volumen von 300 Milliarden Dollar verhängen zu wollen. Zudem forderte er von China Zugeständnisse. Die Regierung in Peking hat Gegenmaßnahmen zu den neuen Zöllen angekündigt.