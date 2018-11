USA Trump legt bei Kritik an Fed und ihrem Chef Powell nach

Der US-Präsident hat die Fed in den letzten Monaten häufiger und heftig kritisiert. Wegen ihrer strafferen Geldpolitik hatte er die Fed für „verrückt“ erklärt und als „lächerlich“ bezeichnet. Da die Fed in der derzeitigen Boomphase ihre Ziele weitgehend erreicht hat, erhöht sie nun schrittweise die Zinsen, um die Teuerung in Schach zu halten. Trump fürchtet jedoch um den von mit einer radikalen Steuerreform zusätzlich befeuerten Aufschwung. Die Fed mache einen Fehler, sagte er der Zeitung am Dienstag.