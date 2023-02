USA Trump nutzt Besuch an Unglücksort für Wahlkampfauftritt

23. Februar 2023 | Quelle: dpa

Ex-US-Präsident Donald Trump bei seinem Besuch der Feuerwehr von East Palestine, wo Anfang Februar ein mit Chemikalien beladener Güterzug entgleiste. Bild: Bild: dpa

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat seinen Besuch in einem von einer Umweltkatastrophe betroffenen Ort im Bundesstaat Ohio für einen Wahlkampfauftritt genutzt. Flankiert von lokalen Politikern und seinem Sohn, Donald Trump Jr., trat Trump am Mittwoch (Ortszeit) in einer Feuerwache in East Palestine auf. In der Kleinstadt an der Grenze zum Nachbarstaat Pennsylvania waren Anfang Februar hochgiftige Chemikalien aus einem entgleisten Güterzug ausgetreten.