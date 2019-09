USA: Trump-Regierung hält Infos über Whistleblower-Beschwerde zurück

Doch habe der Generalinspekteur der Geheimdienste, Michael Atkinson, die Beschwerde des Whistleblowers in Briefen an den zuständigen Kongressausschuss als „dringenden“ Fall von „gravierendem oder krassem Missbrauch“ bezeichnet, über den die Abgeordneten informiert werden müssten, sagte Schiff weiter. Der geschäftsführende Geheimdienstkoordinator Joseph Maguire habe in Absprache mit dem Justizministerium indes entschieden, die Sache nicht an das Parlament weiterzuleiten und damit das Gesetz gebrochen.