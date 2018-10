USA Trump schließt Befragung bei Russland-Ermittlungen nicht aus

WashingtonUS-Präsident Donald Trump schließt nicht aus, sich bei den Russland-Ermittlungen vom Team des Sonderermittlers Robert Mueller befragen zu lassen. Er würde „tun, was notwendig ist“, um die Russland-Ermittlungen zum Abschluss zu bringen, gab Trump am Donnerstag in einem Interview der Sendung „Fox & Friends“ zu verstehen. Die Untersuchung zu möglichen Verbindungen zwischen seinem Wahlkampf und Russland sollte beendet werden, sagte er.