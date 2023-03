USA Trump soll über 100 Geschenke im Amt nicht gemeldet haben

17. März 2023 | Quelle: dpa

Donald Trump war von 2017 bis 2021 Präsident der USA. Bild: Bild: dpa

Der frühere US-Präsident Donald Trump hat laut einem Bericht demokratischer Abgeordneter in seiner Amtszeit Geschenke aus dem Ausland im Wert von mehr als einer Viertelmillion US-Dollar an ihn und seine Familie nicht ordnungsgemäß angegeben. Zu diesem Schluss kommen die demokratischen Abgeordneten des Ausschusses im Repräsentantenhaus, der für die Aufsicht über die Regierung verantwortlich ist, in einem am Freitag veröffentlichten vorläufigen Bericht.