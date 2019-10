USA: Trump verteidigt US-Rückzug aus Syrien gegen Kritik aus der eigenen Partei

Republikaner Senator Lindsey Graham - einer der engsten Vertrauten von Trump im Kongress - kritisierte den Präsidenten offen: „Dies ist die Mentalität vor dem 11. September, die den Weg für den 11. September ebnete: Was in Afghanistan passiert, geht uns nichts an. Wenn er damit weitermacht, ist dies der größte Fehler seiner Präsidentschaft“, sagte Graham dem Sender „Fox News“ mit Blick auf die Angriffe von Islamisten in den USA mit vier gekaperten Flugzeugen im Jahr 2001.