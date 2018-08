USA: Trump will Gefängnisreform

BedminsterUS-Präsident Donald Trump hat sich mit ranghohen Vertretern überwiegend republikanisch geführter US-Staaten über eine geplante Gefängnisreform beraten. Im Zentrum der Runde in Trumps Golfclub in New Jersey stand am Donnerstag (Ortszeit) die Frage, wie die Resozialisierung von Ex-Häftlingen unterstützt werden kann. Der Regierung sei es „sehr, sehr“ wichtig, frühere Insassen bei der Suche nach Jobs zu helfen, erklärte der Präsident.