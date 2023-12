USA Trump will in New Yorker Betrugsprozess nicht aussagen

11. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Geschäftlich könnte eine Verurteilung Donald Trump großen Schaden zufügen. Bild: Bild: dpa

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump will in dem laufenden Betrugsprozess gegen ihn heute in New York nun doch nicht persönlich aussagen. Das teilte der 77-Jährige auf der von ihm mitgegründeten Online-Plattform „Truth Social” mit.