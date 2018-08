USA: Trumps Ex-Wahlkampfmanager Manafort schuldig gesprochen

Alexandria/New YorkDonald Trumps angeklagter Ex-Wahlkampfchef Paul Manafort ist in einem Prozess wegen Finanzbetrug in acht Anklagepunkten für schuldig befunden worden. In den zehn verbliebenen Punkten sei die Geschworenenjury nach viertägigen Beratungen zu keiner einstimmigen Entscheidung gekommen, teilte das Gericht in Alexandria im US-Staat Virginia am Dienstag mit. Manafort war in insgesamt 18 Anklagepunkten Finanzbetrug vorgeworfen worden. Auf ihn dürften nun Jahre im Gefängnis warten.