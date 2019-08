USA: Trumps Handelsberater sieht Lage am Anleihemarkt als Grund für Zinssenkung

Dies sei ein weiterer Hinweis, „dass die Fed die Zinsen so schnell wie möglich um 50 Basispunkte senken muss“, sagte Handelsberater Peter Navarro am Mittwoch zu Fox Business Network. Eine solche inverse Zinskurve am Bondmarkt gilt als Vorbote für eine drohende Rezession. Üblicherweise ist die Rendite eines länger laufenden Papiers höher als bei einem kürzer laufenden Titel.